Casa i bonus e le agevolazioni in scadenza nel 2024

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 25 agosto 2024) Nel, i principali incentivi fiscali legati alla mondo dellasono prossimi alla, ma ancora per pochi mesi resta la possibilità di effettuare interventi di miglioramento e ristrutturazione con detrazioni importanti. Nel dettaglio.ristrutturazione Riguarda interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali. Fino al 31 dicembre, la detrazione è del 50 per cento, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro (per una detrazione massima di 48.000 euro). Successivamente, la detrazione scenderà al 36 per centp fino al 2027 e al 30 per cento a partire dal 2028.mobili ed elettrodomestici Consiste in una detrazione Irpef del 50 per cento sull’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile in ristrutturazione.