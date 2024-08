Basta chiacchiere! Finalmente torna calcio che conta Bianconeri ecco primo obiettivo Per il resto c’è tempo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 25 agosto 2024) Non c’è mai pace per la vecchia e cara Robur. Anche in questa calda estate che è ormai entrata nel suo mese finale non sono mancate voci, certezze puntualmente smentite e gruppi facoltosi pronti a rilevare la società per portarla chissà dove. Ebbene nessuno respinge mai a priori tanta grazia, ma i troppi "si dice" e "pare" hanno ormai stancato una piazza che è corsa ad abbonarsi in massa e che aspetta questo pomeriggio dal confronto con il San Donato Tavarnelle magari ilsquillo della squadra di Magrini. Per quanto ci riguarda abbiamo registrato tutto quanto è accaduto, senza tralasciare le doverose verifiche, ma non abbiamo mai abboccato con facilità agli annunci di "affare fatto" che magari qualcuno ha sbandierato in anticipo provando a indovinare senza avere le doti di base di un maghetto qualsiasi. Capitolo comunque chiuso.