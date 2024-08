Atletica Diamond League Silesia 2024 | Tamberi trionfa al rientro in gara nel salto in alto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 25 agosto 2024)incon vittoria per Gianmarco, che vince la prova diinnella tappa della Wandadi. Nella pedana polacca, il portabandiera azzurro ha reagito alla grande ai noti problemi avuti alle Olimpiadi di Parigindo con la misura di 2.31 davanti al giamaicano Romaine Beckford (record personale con 2.29) e all’ucraino Oleh Domoshchuk, anch’egli a quota 2.31. Settimo posto per Stefano Sottile: il piemontese non riesce a bissare la splendidadi Parigi, dove chiuse quarto con il nuovo record personale di 2.34. Qui si è invece fermato a 2.22, con tre errori a 2.26 che hanno posto fine ad unasotto tono. Male anche il campione olimpico Hamish Kerr, fermatosi addirittura a 2.18.