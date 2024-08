Anticipazioni Endless love dal 26 al 30 agosto 2024 | la vendetta di Kemal

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 25 agosto 2024), dopo la pausa estiva, tornerà in onda con i nuovi episodi lunedì 26e le trame fino al 30sottolineano che assisteremo alla resa dei conti tra Emir e. Intanto, Nihan lascerà la festa di fidanzamento di Asu e Soydere e andrà a leggere la lettera che il suo amato le ha consegnato anni prima invitandola a leggerla solo se lui avesse un giorno rinunciato a lei. Nihan rimarrà scioccata di fronte alle parole d'amore die scoppierà a piangere, ma quando si imbatterà nel giovane non riuscirà a dirgli nulla. Intanto, dopo il rito degli anelli, che ufficializzerà il fidanzamento tra Asu e Soydere, la Sezin sverrà, mentre Zeynep e Ozan verranno condotti al molo da Tarik, il quale eseguirà gli ordini di Emir. In seguito, però, il fratello di Nihan verrà arrestato e la ragazza lo scoprirà in ospedale, dove verrà ricoverata.