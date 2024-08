Strangola l’ex moglie nel sonno fingendo il suicidio Ma il cellulare lo incastra | 42enne accusato di omicidio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 24 agosto 2024) Padova, 24 agosto 2024 – Uccidendola nel, poi inscena unper nascondere il delitto. Ma, a smantellare la messinscena e adre l’uomo – unpadovano – è stato l’audio deldella vittima: la 39enne aveva lasciato acceso il registratore del telefono, forse per provare cosa accadeva in quella casa di notte. La donna, una 39enne di origine moldave, era stata trovata morta nel bagno nella sua casa di Abano Terme, nel Padovano. Era il 2 agosto del 2023. Ora, a un anno di distanza di un anno, è stato chiesto il rinvio a giudizio per l’uomo quella terribile notte aveva chiamato i soccorsiildella convivente. L’udienza preliminare si terrà il 17 settembre al tribunale patavino.