Solingen attacco al Festival della diversità | per la polizia è terrorismo Morta una donna e due uomini diversi feriti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) Roma, 24 agosto 2024 – Notte di sangue e di terrore adove tre persone sono morte e almeno 9 sono rimaste ferite (4 in modo grave) in undurante la festa per i 650 anni dalla fondazionecittà. È ancora caccia all'uomo in tutta la Germania, con un grande dispiegamento di forze, per individuare e catturare l'autore dell’attentato che Secondo Bild, per lasarebbe “unterroristico”, come riferisce Bild. Alcuni testimoni avevano descritto l'accoltellatore, che ha aggredito improvvisamente alcune persone davanti a un palco, un uomo dall'aspetto arabo, ma la circostanza non è stata ancora confermata. Le vittime dell'aldisarebbero unae due. Lo riporta Le Figaro sulla base di fonti di Bild. Tutti e tre sarebbero originaristessa cittadina e di Dusseldorf.