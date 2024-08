Sergio Ruocco l’annuncio della madre su Yara stringe il cuore | le sue parole

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 24 agosto 2024) Caso di omicidio di Sharon Verzeni, parla ladi, compagnovittima. In una recente intervista, la donna ha espresso preoccupazione sulle indagini che stanno continuando senza sosta dal giorno del delitto. () Leggi anche: Sharon Verzeni, le risposte sull’alibi diLeggi anche: La padrona muore per un malore, la reazionecagnolina è da pelle d’oca Continuano le indagini sull’omicidio di Sharon Verzeni Continuano le indagini sul caso di omicidio di Sharon Verzeni accaduto a fine luglio scorso a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo. Gli inquirenti stanno vagliando e valutando diverse piste continuando a interrogare le persone che facevano partesua vita. Tra queste ci sono i familiari, i colleghi di lavoro, e il fidanzato, che al momento non è indagato e su cui non gravano sospetti.