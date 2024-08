Pavements | la band indie degli anni ' 90 rivive in un folle documentario ibrido

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 24 agosto 2024) Un po' film musicale, un po' film di finzione. Ma anche un musical, una mostra e un'opera metatestuale. Alex Ross Perry porta a Venezia 81 la storia del gruppo californiano, tra lo zampino indiretto di Bob Dylan e la voglia di non assomigliare a nulla di già visto. Su YouTube c'è un video, datato 10 marzo 2022, di un vecchio brano del 1999 dei Pavement. Si chiama Harness Your Hopes e vede protagonista Sophie Thatcher. Dietro la macchina da presa Alex Ross Perry chiamato a dirigere il videoclip della canzone contenuta nella riedizione di Spit on a Stranger. Mentre scriviamo ha raggiunto oltre quattro milioni e mezzo di visualizzazioni. È una sorta di meta-video, un omaggio alla carriera dellagrazie alla presenza di sequenze prese e ricostruite da quelli girati nel corsoNovanta. Non è un caso che alla regia ci sia Perry che, a