Omicidio Sharon anche il sosia di Johnny Depp ascoltato come persona informata sui fatti

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 24 agosto 2024) Bergamo. C’èFabio Delmiglio, più notoilufficiale italiano dell’attore americano, tra le persone ascoltate dai carabinieri di Bergamo sabato (24 agosto) per provare a far luce sull’diVerzeni. L’attore bergamasco è stato convocatosui: aveva conosciuto la 33enne uccisa a Terno nella notte tra il 29 e il 30 luglio quattro giorni prima, a Brembate, per la precisione al Vanilla Bar, il locale dovelavorava. “mi ha riconosciutodi, sono ilufficiale in Italia”, ha affermato Delmiglio, che è stato sentito un’ora e mezza dagli inquirenti, all’Agi. “Mi ha chiesto se fossi stato disponibile a pubblicizzare una cosa per lei”. Più di questo Delmiglio non ha voluto dire.