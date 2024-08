Nice Girls la recensione | una action-comedy poco riuscita

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 24 agosto 2024) Protagoniste disono due poliziotte, una francese e una tedesca, che indagano sulla morte di un collega, finendo per svelare un complotto internazionale. Con Alice Taglioni e Stéfi Celma, su Netflix. Due donne in lotta contro i cattivi, all'insegna del più classico dei buddy-movie virato in ottica prettamente femminile: d'altronde un titolo internazionale comenon lasciava troppo spazio all'immaginazione e nell'ora e mezzo di visione di questo nuovo original Netflix si gioca una carta facile e ancora una volta vincente, dato che il film è stato catapultato sin dal giorno della sua uscita nella top 10 dei più visti sulla piattaforma di streaming. Il grande pubblico che si rivolge in rete d'altronde sembra sempre più alla ricerca di titoli scacciapensieri,importa che questi siano accompagnati dalla qualità : basta