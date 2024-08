Napoli Folorunsho piace molto a Baroni

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 24 agosto 2024) Ilsta definendo gli ultimi dettagli per l’arrivo di Lukaku. A centrocampo interessano fortemente gli scozzesi McTominay e Gilmour. Tuttavia la società di De Laurentiis deve necessariamente far fronte alle uscite. Tra i partenti sicuramente Ngonge. Il tecnico della Lazio Marco, però, vorrebbe pure, centrocampista che proprio sotto la sua guida s’è messo in mostra con la maglia del Verona. Sono situazioni di mercato da risolvere entro venerdì prossimo, data di chiusura delle trattative., la questioneIl centrocampista resta ai margini del progettoe quindi in uscita. Al contrario – scrive quest’oggi Repubblica – di Gianluca Gaetano che è stato reintegrato e, intanto, domani sarà in panchina nella sfida contro il Bologna. In effetti rappresenta l’unica alternativa per ora alla coppia Anguissa-Lobotka.