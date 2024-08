Mkhitaryan | Inter aspettavamo San Siro! Cambiamo le cose

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 24 agosto 2024)non vedeva l’ora di tornare a Sanper giocare con l’davanti al proprio pubblico. Il centrocampista armeno su DAZN sottolinea la sua voglia di tornare alla vittoria dopo il Genoa. RIALZARE LA TESTA – Henrikhoggi titolare in campo contro il Lecce a San, ha parlato così prima della partita: «Siamo felicissimi di iniziare questa stagione giocando in casa per la prima volta. Loda due mesi! Speriamo di fare una bellissima partita e vincere per rendere orgogliosi i nostri tifosi. Contro il Genoa non abbiamo fatto una grande gara anche se potevamo vincere. Però questo è il calcio, dal giorno dopo volevamo subito giocare per vincere e renderci felici. Però dobbiamo cambiare le».