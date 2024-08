Milan sconfitto! Il Parma sfrutta le amnesie difensive e punisce

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 24 agosto 2024) Ildimostra di avere ancora molto da fare in fase difensiva. Contro ilarriva la prima sconfitta stagionale, 2-1 nel giorno del compleanno di Pecchia. MALISSIMO DIETRO – Dopo il 2-2 al 95? col Torino, ilora perde. Lo fa – malamente – contro ilche si impone 2-1 mettendo a nudo le difficoltàdi Paulo Fonseca. Neanche due minuti e i padroni di casa sono in vantaggio, imbucata sulla sinistra e corsa di Emanuele Valeri per il cross basso su cui Dennis Man trasforma a centro area col mancino. Attesa per il check sul fuorigioco, ma la posizione è regolare. In chiusura di primo tempo ilrischia tantissimo, lasciando varchi enormi per il contropiede avversario. Ma né Simon Sohm (parata di Mike Maignan) né Valentin Mihaila e lo stesso Man (sulla stessa azione) riescono a raddoppiare.