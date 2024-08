Look tè con il nonno e riti | così George si prepara a diventare un buon re

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 24 agosto 2024) Un tirocinio speciale, seguito con rigore da mamma Kate e papà William. È questo il piano per trasformare il principinonel re che un giorno sarà. Il glorioso destino gli è stato rivelato quando aveva solamente 7 anni, ma ora è già tempo di fare pratica e di impegnarsi in tutte quelle attività che potrebbero aiutare il primogenito dei principi del Galles a evolversi in un monarca affidabile eto. In prima battuta, bisogna imparare il protocollo della vita a corte. Tra le abitudini da rispettare c'è l'impegno non vestire mai in maniera casual. Stando a quanto filtrato al riguardo, William avrebbe permesso al figlio di indossare una maglietta alla finale degli Europei. Kate, però, avrebbe tenuto il punto. La seconda attività chedeve rispettare con costanza è il tè delle cinque con ilCarlo III.