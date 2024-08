Lei è cittadino onorario Piegaro omaggia Barbolini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 24 agosto 2024) L’abbraccio con il sindaco Roberto Ferricelli e poi le chiavi della città. Dopo le fatiche e le emozioni delle gare olimpiche, finalmente la festa. Trattenuta fino all’ultimo istante, è finalmente esplosa giovedì sera l’esultanza della comunità diper il ritorno da Parigi, da vincitore, di Massimo, modenese di nascita, ma umbro di adozione. E da martedì sera anchedi. La festa di piazza di giovedì sera per il plurimedagliato coach di volley è stata infatti preceduta da un momento più istituzionale, nella seduta del Consiglio comunale di martedì, quando gli è stata conferita la cittadinanza onoraria da parte del sindaco. "Per la sua eccelsa carriera sportiva – si legge nella targa che gli è stata consegnata insieme alle chiavi della città – e il suo modello di vita, ispirazione per le nuove generazioni".