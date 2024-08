Io e mio marito siamo in crisi Per la conduttrice tv matrimonio in bilico dopo 4 anni

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 24 agosto 2024) Brutte notizie per latelevisiva, che ormai è incon suodi. A rivelare tutto è stata lei stessa in un’intervista a Di Più. Le cose non stanno andando bene e il timore è che prima o poi possa esserci la separazione definitiva. Il loro è stato un amore improvviso e fortissimo, dato che si erano sposati 7 mesiil fidanzamento. Ma qualcosa ora non sta andando bene e latelevisiva ha rivelato di essere incol. Lei ha esordito così nella sua conversazione col settimanale: “Un momento difficile per me, sto attraversando una fase complicata del mioe sto affrontando un forte cambiamento. Capita di dover mettere tutto in discussione”. Leggi anche: “Perché cilasciati”.