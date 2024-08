Il ricordo della battaglia del Gruppo Valanga

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 24 agosto 2024) Sono passati 80 anni da quel tragico giorno che segnò profondamente e in modo indelebile la storiaValle del Serchio e, in particolare, quella delle comunità coinvolte direttamente nella sanguinosatra giovani partigiani e nazifascisti. Era il 29 agosto del 1944 quando 19 giovani patrioti appartenenti al "", guidati dal comandante Leandro Puccetti, studente in medicina di Gallicano decorato di medaglia d’oro al valor militare e alla memoria nel corsoseconda guerra mondiale, venivano uccisi al termine di un violento scontro sul monte Rovaio, alla foce del Piglionico e ai piediPania Secca. Il più grande di loro aveva poco più di 30 anni, il più giovane solamente 16.