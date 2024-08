I valdesi fanno 850 e si raccontano con le figurine

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) Papini Sarà velato di tristezza il Sinodo 2024 delle Chiesee metodiste in programma a Torre Pellice (in provincia di Torino) da domani a venerdì. Infatti, quest’anno, l’appuntamento con la massima autorità umana della Chiesa in materia dottrinaria, legislativa, giurisdizionale e di governo sarà il primo senza il grande teologo, docente e pastore Paolo Ricca, scomparso nei giorni scorsi, proprio alla vigilia di un appuntamento storico come gli 850 anni dall’inizio del movimento valdese a partire dalla conversione di Valdo. Certamente Valdo, mercante di Lione del Medioevo, non immaginava che un giorno sarebbe stato un personaggio delle. Probabilmente non si immaginava neppure di dare il la a un movimento religioso, poi diventato Chiesa cristiana evangelica e riformata, destinato a durare nei secoli.