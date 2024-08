I Carabinieri intensificano i controlli per la sicurezza stradale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 24 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAlla luce dei recenti gravi incidenti stradali, che il più delle volte risultano conseguenza dell’inosservanza delle norme del Codice della Strada, il Comando Provinciale deidi Avellino, in linea con le direttive impartite dal Prefetto Dott.ssa Rossana Riflesso, ha ulteriormente intensificato ialla circolazione, sia sulle principali arterie che nei centri abitati. Stessa sorte per un motociclista del Mandamento baianese che, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di bevande alcoliche, si era messo alla guida della sua Yamaha. Oltre al centauro, idella Compagnia di Baiano hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un automobilista di Mugnano del Cardinale.