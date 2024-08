Francia | esplosione e auto in fiamme davanti a una sinagoga un agente ferito Atto criminale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) Roma, 24 agosto 2024 – A La Grande-Motte,nel dipartimento francese dell'Hérault, due porte dellaBeth Yaacov sono state incendiate, così come duemobili parcheggiate di fronte al luogo di culto. Lehanno probabilmente provocato un’, pare dovuta al fche in uno dei due veicoli fosse custodita una bombola a gas. Undella polizia municipale è rimasto. Il ministro dell’Interno Gerald Darmanin ha definito l’accaduto "un tentativo di incendio chiaramente”. Sul suo profilo X, Darmanin ha manifestato solidarietà e assicurato supporto: “Vorrei assicurare ai nostri concittadini ebrei e al comune il mio pieno sostegno e dire che, su richiesta del Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron, si stanno mobilitando tutti i mezzi per trovare il colpevole”.