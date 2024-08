Fontanarosa torna in Serie B L’Inter lo cede la formula

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 24 agosto 2024) Alessandrosta per lasciareancora una volta. Dopo un’estate da difensore titolare della linea a tre il giocatoreinB. RITORNO – Alessandrodisputerà il suo secondo anno inB in questa stagione. L’ex capitano della Primavera delsi trasferirà nuovamente, stavolta a fine mercato perché è stato utile a Simone Inzaghi nei mesi estivi. Ha giocato tutte le amichevoli, cinque da titolare sulle sette titolari disputate dalla squadra nerazzurra. Eppure la dirigenza ha deciso di mandarlo ancora in prestito, dimostrando comunque fiducia nella sua crescita. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sitoandrà alla Reggiana dopo l’ultimo anno al Cosenza.