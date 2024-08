Di Battista | Scissione Conte-Grillo? Affari che riguardano loro

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di sabato 24 agosto 2024) RIVA LIGURE – Dell’incontro-Di“si parlava”. Ma “lo ha scritto Il Tempo che come sapete e’ un giornale che appartiene ad Angelucci della Lega. Quello che scrivono i giornali politici lascia il tempo che trova”. Cosi’ Alessandro Diieri sera, 23 agosto, a Riva Ligure (Imperia) per presentare il libro “Scomode verita’. Dalla guerra in Ucraina al massacro di Gaza”, ha risposto all’indiscrezione di un’eventuale partecipazione dialla serata. E sulla possibiletrae la disputa sul simbolo del partito, Dinon va oltre: “del Movimento 5 Stelle, non ne faccio parte da tre anni”. Escludendo cosi’ anche un suo rientro in politica: “Si puo’ fare politica anche da fuori”.