Crolla tetto di una chiesa lesionata dal sisma del 2016

(Di sabato 24 agosto 2024) Ascoli Piceno, 24 agosto 2024 - Una parte deldelladi Santa Chiara a Montedinove (Ascoli Piceno), che ospita il Museo delle Tombe Picene e il Museo Sistino, èta ieri sera. Si tratta di un edificio inaugurato nel luglio 2022, e lesionato daldelin cui i lavori di restauro erano approvati e previsti per il prossimo novembre. A 8 anni dal terremoto nelle Marche. "Tanti vanno via da qui, siamo abbandonati: manca ciò che serve" A cedere è stata una porzione della volta del presbiterio, generando un forte boato. È stata una vicina, allarmata dal rumore, a rendersi conto per prima di quanto accaduto e a dare l'allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Dopo essersi accertati che all'interno non vi fossero persone coinvolte, hanno provveduto ad una verifica statica dell'intera struttura.