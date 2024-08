’Articoltura’ a Rocca Corneta Spettacoli buon cibo e natura

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 24 agosto 2024) Terzo atto, oggi e domani, aper Articoltura, la rassegna nata due anni fa per valorizzare il territorio di questo angolo di Appennino in modo sostenibile a partire dalle risorse locali. Agricoltura bio, turismo lento e di prossimità, cultura della montagna sono alcuni degli ingredienti principali del festival, che si snoda nella preziosa cornice del borgo ai piedi di Lizzano in Belvedere. Si parte dunque oggi, alle 15, con stand di produttori e artigiani locali e banchetto delsia a pranzo che a cena.