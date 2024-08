Urso dà un ultimatum a Stellantis Può farci perdere i soldi del Pnrr

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 23 agosto 2024) «Il governo ha fatto la sua parte,no». Così si è espresso il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfosul tema che ha tenuto banco nella conferenza «Made in Italy e filiere produttive» svoltasi ieri al Meeting di Rimini. L’affaireha infatti monopolizzato gran parte della conversazione: il colosso automobilistico deve dare una risposta in tempi brevi perché, come ha sottolineato il ministro, «se non risponde positivamente sul progetto della gigafactory a Termoli, le risorse delsaranno destinate ad altri. Non possiamole risorse delperchénon mantiene gli impegni. E la scadenza è nelle prossime ore». Il colosso automobilistico dovrà rispondere al più presto in quali stabilimenti intende realizzare la crescita e con quali investimenti.