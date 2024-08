Tenta di rapinare una prostituta a Zola Predosa Bologna | arrestato in spiaggia in Calabria

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 23 agosto 2024), 23 agosto 2024 – Si trovava in unadella provincia di Cosenza quando i carabinieri della compagnia diBorgo Panigale lo hanno. Il 45enne italiano era pregiudicato: su di lui pesava un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per lata rapina e le lesioni personali aggravate commesse verso la metà dello scorso mese ai danni di una. I fatti La vittima stava passeggiando in attesa di un cliente in una via del comune di, quando il 45enne a bordo della sua macchina le si è avvicinato. Le ha intimato di consegnargli 30 euro per poi, subito dopo, cercare di sottrarle la borsa a tracolla. La vittima si è opposta alla rapina, scatenando la brutale reazione dell’uomo che l’ha minacciata di morte ed è passato all’aggressione fisica: diversi colpi di cacciavite agli arti inferiori e superiori.