Tennis da lunedì il torneo di Villa Carpena | Tanti i giovani cresce il livello dei partecipanti

(Di venerdì 23 agosto 2024) Ilinternazionale torna protagonista al club. Il circolo cittadino ospiterà infatti ilItf Men’s future ‘Città di Forlì’ dotato di un montepremi di 15mila dollari. Il viaprossimo con le qualificazioni al tabellone principale che scatterà il giorno successivo: la finale è prevista domenica 1° settembre. La prima edizione dello scorso anno è stata vinta dal romano Gabriele Pennaforti che ha superato 6-4 6-3 Giorgio Tabacco. "In questa edizione – spiega Giovanni Pacchioni, direttore del– abbiamo molti giocatori italiani iscritti, con un programma che prevede l’inizio delle partite la mattina fino al tardo pomeriggio". Il pubblico potrà assistere gratuitamente agli incontri sui campi in terra battuta, seguendo i migliori prospetti delitaliano, in cerca di punti Atp e di un’affermazione nel circuito.