Renzi agita il Campo largo in Liguria

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 23 agosto 2024) Per una volta Carlo Calenda l’ha detta giusta: “Inè un casino”. In effetti, illigure, in previsione del voto, è in stallo. Alla candidatura in pectore del dem Andrea Orlando, M5S ha risposto rilanciando con il nome di Luca Pirondini. “Non è un diktat da parte nostra. Vogliamo una discussione aperta”, ha però spiegato il coordinatore ligure del Movimento, Roberto Traversi, pur definendo “autorevole” la proposta Orlando.lancia la sua sfida al centrosinistra Ma se la possibile convergenza Pd, M5s, Avs sembra abbastanza scontata, adre le acque è arrivato, come sempre, Matteo, che ieri alla domanda: in, Emilia Romagna e Umbria Iv sosterrà i candidati della coalizione di centrosinistra? Ha risposto: “Sì”. Ma quel netto “sì” non ha affatto sgomberato ildalle polemiche.