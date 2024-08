Proprietaria di un ristorante caccia due omofobi che infastidivano una coppia gay

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 23 agosto 2024) Ennesimo episodio dia, questa volta è capitato in undi Catania, La Baracca. Ladel locale in un recente video pubblicato su TikTok ha raccontato quello che è accaduto qualche giorno prima nel suo. Due uomini sposati sono si sono seduti ad un tavolo, poco dopo è entrata un’altra, che da subito ha iniziato a mostrare atteggiamentie derisori. Ladel locale è intervenuta ed ha spiegato come ha “accompagnato” i duealla porta. Nei commenti al video in molti hanno fatto i loro complimenti alla signora per la sua presa di posizione, altri però hanno vomitato pensieri(anche in maniera sgrammaticata) e hanno solidarizzato con i due: “C’è chi ha scritto che non riuscirebbe a mangiare accanto a due uomini che si chiamano amore. Questi pensieri mi fanno paura“.