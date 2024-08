PerCorsi Un ambiente di lavoro sereno dinamico e stimolante è possibile?

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 23 agosto 2024) Immaginati un’azienda che vuole non solo crescere nel suo settore, ma anche creare undiin cui ogni singolo dipendente si senta parte integrante di un progetto più grande. Immaginati un’azienda che decide di trasformare non solo il proprio business, ma anche il modo in cui le persone vivono e lavorano insieme. Prova, ora, a passare dall’immaginazione alla realtà: è ciò che è successo in un’azienda – nel settore della Sostenibilità e dell’Utility – e con una storia di oltre 50 anni, che ha scelto BEEAIM come partner strategico per iFormativi: una partnership che ha generato una vera e propria rivoluzione culturale all’interno dell’organizzazione.