Osimhen-Chelsea annuncio sorprendente | adesso può cambiare tutto

(Di venerdì 23 agosto 2024)dalche coinvolge anche Victorpuò davverosul suo futuro. Il caso di Victorsi sta rivelando un vero e proprio dilemma per il calciomercato del Napoli. Il nigeriano aveva rinnovato nei mesi scorsi il suo contratto col Napoli, aggiungendogli una clausola rescissoria da 130 milioni di euro. Per lui, uno stipendio da circa 10 milioni a stagione che rappresentava, però, solo un preludio per il suo addio. La promessa fra le parti era, così, quella di una cessione in estate verso un top club europeo., invece, si trova ancora oggi al Napoli come un calciatore fuori dal progetto e il club azzurro sta facendo davvero fatica a risolvere la sua situazione, vista l’assenza di club disposti ad avvicinarsi alle richieste.