Nuovo concorrente ufficiale del Grande Fratello | arriva da Uomini e Donne

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 23 agosto 2024) Mancano poco più di tre settimane all’inizio dele in questi giorni Davide Maggio ha spoilerato il cast dei vip della nuova edizione. Dopo aver rivelato che a settembre varcheranno la porta rossa Il trio di Non è La Rai, Enzo Paolo Turchi, Jessica Morlacchi e molti altri, il giornalista ha aggiunto anche il nome di un ex corteggiatore di. Ilin questione è un gran bono e si tratta del pallavolista 29enne Javier Martinez. Se non altro con lui ci rifaremo gli occhi! Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Javi (@javimartine7) Javier Martinez è ildel GF: l’esclusiva di davide Maggio. “Javier Martinez è undel18. Ha 29 anni. Sul suo profilo Instagram ha 107.000 follower.