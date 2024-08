Musetti-Opelka in tv | data orario canale e diretta streaming primo turno US Open 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 23 agosto 2024) Lorenzose la vedrà contro Reillynel match valido per ildegli US. Il tennista azzurro scenderà in campo con i favori del pronostico e non potrebbe essere altrimenti vista lo straordinario momento di forma che sta vivendo, con l’apice toccato alle Olimpiadi di Parigicon la medaglia di bronzo. Eppure, se c’era un avversario da evitare all’esordio a New York, quello era proprio il bombardiere. Sicuramente non si tratta dello stesso giocatore di qualche anno fa visto che è reduce da un lungo infortunio e ancora non è tornato al 100%. I precedenti però non mentono e dicono che l’americano conduce 3-0 nei precedenti (set vinti da: 0). Si tratterà dunque di un’ulteriore prova di maturità per Lorenzo, chiamato a dimostrare di essere cresciuto anche sotto questo punto di vista.