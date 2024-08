Multe per chi vende abiti di seconda mano | è allarme tra i clienti abituali di Vinted eBay e Wallapop

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 23 agosto 2024) Una delle mode che si è sviluppata di più negli ultimi anni in Italia è quella del second hand per quanto riguardae accessori grazie alla diffusione di piattaforme e siti internet dedicati Sono arrivate novità importanti per chie oggetti disu piattaforme come. L’Agenzia delle Entrate infatti ha iniziato a inviare sanzioni a chi non rispetta le normative fiscali. Questo perchè dal 2024 le piattaforme di vendita online sono obbligate a comunicare i dati delle vendite degli utenti e se le vendite superano 30 transazioni o 2.000 euro in un anno solare, è necessario aprire una partita IVA. Una moda molto diffusa – Cityrumnors.it – Sostenibile, cool e alla moda. Quella della “second hand”, una delle tante usanze importate dagli Stati Uniti, è oggi una realtà molto consolidata alle nostre latitudini nel settore vendite.