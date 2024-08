LIVE F1 GP Olanda 2024 in DIRETTA | alle 12 30 il via della prima sessione di prove libere

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 23 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire lein tv/streaming – La presentazione del GP– Numeri e statistiche GP12.00 Da un circuito adattovetture più scariche come l’università belga, si passa a un tracciato come quello di Zandvoort che, al contrario, avvantaggia le macchine più stabili in curva. Anche per questo, ci si aspetta una Red Bull particolarmente forte, mentre per la Rossa i punti di domanda non mancano. Vedremo se i problemi di bouncing e legati a un posteriore instabile si riverbereranno. 11.55 Il circusF1 torna in pista dopo la pausa estiva durata quattro settimane.