L’estate di Sun Donato Si parte con l’hip hop poi Rumba de Bodas

(Di venerdì 23 agosto 2024) Una festa di quartiere, una occasione per festeggiare gli ultimi giorni delin un’area che ha contribuito a ribaltare a Bologna il rapporto tra centro e periferia. È Sun, la rassegna che inaugura oggi nei giardini Parker Lennon curata dai ragazzi del Mercato Sonato nel parco verde a poca distanza dal loro storico spazio destinato alla demolizione. Lo spirito è lo stesso. Mettere in scena un cartellone di appuntamenti dove la musica è sempre non solo spettacolo ma anche luogo dell’incontro e della condivisione di esperienze. Proprio per questo la giornata inaugurale è interamente dedicata all’ondata delhop italiano, con alcuni tra gli artisti che meglio interpretano la via nazionale a un linguaggio che è nato nei ghetti americani e ha trovato nel nostro paese, una precisa, creativa identità.