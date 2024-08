La montagna per tutti giornata per abbattere le barriere della disabilità

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 23 agosto 2024) “Unaper”, il progetto per la valorizzazioneinclusiva rivolto alle persone con diverse abilità motorie, torna sabato 31 agosto 2024 con un nuovo obiettivo da raggiungere a 2.015 m s.l.m.: il Rifugio Fratelli Calvi a Carona. Le iscrizioni sono aperte fino a mercoledì 28 agosto, fino ad esaurimento posti, inviando una mail a arch.pievani@gmail.com in modo da permettere la migliore organizzazione per le esigenze di ogni partecipante. “L’iniziativa nasce dall’idea di quattro amici – io, Alessandro, Angelo e Angelo – intenzionati a sensibilizzare sul temain quota e prende ispirazione dal progetto “Tor in Gamba”, una gara a staffetta di trail che si svolge ogni anno in Valle d’Aosta sul tracciato del celebre Tor de Geants.