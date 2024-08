Jannik Sinner licenzia Naldi e Ferrara dopo il caso Clostebol

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 23 agosto 2024)ha preso una delle decisioni più difficili della sua carriera, scegliendo di interrompere la collaborazione con il fisioterapista Giacomoe il preparatore atletico Umberto. La scelta arriva in seguito al controverso, che ha segnato profondamente la stagione del numero uno del tennis mondiale. Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dall’International Tennis Integrity Agency (ITIA),avrebbe acquistato il Trofodermin, un farmaco da banco in Italia, per conto di, il quale l’avrebbe utilizzato per curare una ferita alla mano. Tuttavia, il problema è sorto quandoaver applicato il farmaco, ha eseguito massaggi sui muscoli di, mettendo a rischio la carriera del tennista.