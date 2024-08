Inter-Lecce Inzaghi progetta nuove mosse | la probabile formazione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 23 agosto 2024) Simoneprepara i suoi ragazzi per la seconda sfida della stagione. Peril tecnico piacentino ha in serbo delledi. ESORDIO CASALINGO – Dopo l’esordio in Serie A nella sfida di Marassi contro il Genoa, Simoneè pronto a un nuovo weekend all’insegna del calcio. Sabato, tra soli due giorni, i Campioni d’Italia debutteranno anche a San Siro, sold-out da lungo tempo per la prima sfida casalinga. Difficilmente, dunque, peri nerazzurri vorranno farsi trovare impreparati di fronte ai propri entusiasti tifosi. Per l’occasione mistersta ragionando su, diverse da quelle messe in atto contro i genoani la scorsa settimana. Vediamo quali potrebbero essere le variazioni nelladi