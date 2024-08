Inter-Lecce è anche l’esordio a San Siro di Oaktree | attese 4 figure!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 23 agosto 2024) Domani l’esordirà in casa in campionato contro il, dopo aver pareggiato alla prima giornata contro il Genoa. A Sanpresenzierannoquattro delle nuovedell’organigramma nerazzurro, firmato. ATTESA – Meno uno a, match valido per la seconda giornata di Serie A. Oggi alle 18.30, la squadra di Simone Inzaghi si allenerà direttamente a Sanper testare il manto erboso del Meazza. Domani la partita contro il. I nerazzurri sono a caccia del riscatto, dopo il pareggio beffardo contro il Genoa sabato scorso a Marassi. Dal canto suo,i salentini arriveranno a Sancol dente avvelenato, dopo aver malamente al debutto contro l’Atalanta per 4-0. Sanè pronto a tingersi a festa per accogliere i campioni d’Italia della seconda stella. Sarà la prima volta assoluta in casaper la nuova proprietà americana