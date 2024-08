I cinque motivi per non perdere Pisa-Palermo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024), 23 agosto 2024 - Secondo atto di questo combattutissimo campionato cadetto. Ava in scena la sfida al, seconda sfida consecutiva casalinga dell'Arena Garibaldi. CONTINUARE SULLA STRADA GIUSTA - Per Inzaghi e i suoi giocatori l'ideale sarà continuare sulla strada tracciata in ritiro, nelle amichevoli e nei primi due impegni ufficiali contro il Frosinone in Coppa Italia e contro lo Spezia all'esordio in campionato. Una migliore attenzione in difesa dovrà fare il palio con la stessa fame e voglia di vincere dimostrata a inizio stagione. CITY GROUP - La sfida di questo fine settimana è al, una società che, da ormai qualche anno, è stata rilevata direttamente dal City Group, il colosso che detiene le quote già di diversi club in giro per il mondo e fa capo al Manchester City. Pensare che ieri è arrivato l'ok dal gruppo per il tesseramento di Salvatore Sirigu.