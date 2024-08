Drew McIntyre | CM Punk non è più un wrestler professionista è un’attrazione

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 23 agosto 2024)crede che molti nel WWE Universe stiano iniziando a rendersi conto che ha sempre detto la verità su CM. La WWE Superstar,, è stata recentemente intervistata da Notsam Wrestling. Quando gli è stato chiesto della sua rivalità in corso con CMha rivelato che alcuni fan che lo hanno incontrato al Fanatics Fest, dopo aver incontrato anche, gli hanno detto che non è una brava persona. “Ho sentito parlare di lui ieri” ha iniziato. “E praticamente ogni singola persona che è venuta a prendere il mio autografo, aveva preso anche il suo autografo. La mia foto, avevano preso anche la sua foto. E hanno detto, ‘Cavolo, non è davvero una brava persona.’ Onestamente, lo giuro su Dio. È quasi come se avessi detto la verità per tutto questo tempo.