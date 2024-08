Criminal Record avrà una seconda stagione

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 23 agosto 2024)unaApple TV+ ha annunciato ladi, l’acclamato thriller poliziesco interpretato dal premio Oscar Peter Capaldi (“Doctor Who”, “The Thick of It”), nel ruolo dell’ispettore capo Daniel Hegarty, e dalla candidata al Critics Choice Award Cush Jumbo (“The Good Wife”, “The Good Fight”), nel ruolo del sergente June Lenker. Firmato dal candidato al BAFTA Award Paul Rutman (“Vera”, “Indian Summers”), “” è un potente thriller ambientato nel cuore della Londra contemporanea, che vede il ritorno dei due brillanti detective di nuovo a confronto in una complessa indagine per omicidio.