Aeroporto Ancona suggestione base Ryanair

(Di venerdì 23 agosto 2024), 23 agosto 2024 – Una nuovadiall'International Airport? Laè stata lanciata, stamattina, sulle colonne de La Stampa dall'amministratore delegato della compagnia Eddie Wilson: “Ci sono aeroporti in cui al momento non abbiamo basi, come, e un'altra a cui sto pensando è Salerno – ha spiegato –. Quest'anno trasportiamo oltre 62 milioni di passeggeri in Italia. È il nostro mercato di maggior successo, a dispetto del Governo centrale, che non fa nulla per incoraggiarci, a differenza delle Regioni”. Il vettore irlandese è già presente al Sanzio dove assicura cinque rotte, tra cui Londra, Bruxelles, Cracovia, Dusseldorf, oltre a Catania. Lo scorso 14 marzo, confermando la presenza sullo scalo dorico, in occasione dell'annuncio del piano operativo per l'estate erano stati promossi ben 40 voli settimanali.