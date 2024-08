Yes she can Obama lancia Harris con il suo slogan vincente Panarari | non è un riciclo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Ponchia "Yes, she can". Era già lì bello pronto, non unma il rilancio di unoche ha funzionato. Kamalapuò farcela. E se lo dice Barakpuò crederci. Non irraggiungibile come "I like Ike" usato perre la campagna presidenziale di Dwight Eisenhower. E nemmeno come lo struggente "I have a dream" di Martin Luther King. Però funziona. Ed è già sulla bocca di tutti con una potenza trasversale che il motto supernazionalista e protezionista di Donald Trump "Make America great again" forse non può eguagliare. "Unoè efficace se rappresenta la sintesi della proposta politica ma soprattutto se lascia un segno sulla personalità del candidato – spiega Massimiliano, professore di Sociologia della comunicazione all’Università di Modena e Reggio Emilia –. Deve imprimersi nella memoria corta dell’elettore.