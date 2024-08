Vuelta 2024 sesta tappa Jerez de la Frontera–Yunquera oggi in tv | orari e diretta streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 22 agosto 2024)è il giorno delladellaa Espana, che manda in scena i 185,5 chilometri dade la Frontera a Yunquera. Una frazione dal percorso mosso e vallonato ma non durissimo, con pendenze che probabilmente non consentiranno agli uomini di classifica di fare la differenza in maniera sensibile. Una ghiotta occasione forse per qualche coraggioso attaccante in fuga, con tre GPM di terza categoria racchiusi negli ultimi 60 km. Si riparte con Primoz Roglic in maglia rossa e l’azzurro Antonio Tiberi in quarta posizione della generale. Di seguito tutte le informazioni per seguire lanel migliore dei modi.