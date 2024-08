Verso settembre Continua la festa tra musica e gusto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 22 agosto 2024) "Il programma ufficiale è in corso di ultimazione, ma ormai manca poco". Lo ha anticipato il vice-sindaco Edoardo Antonini, a proposito dell’edizione 2024 del “Limitese“ per il quale proprio nei giorni scorsi il Comune di Capraia e Limite ha concesso il patrocinio alla Pro Loco, per provvedere (insieme all’ente e alle associazioni del territorio) ad organizzare l’ormai tradizionale rassegna. Un ’contenitore’ di eventi che deve ancora essere riempito in toto, ma alcune iniziative sono già state ufficializzate dai soggetti proponenti: si profilano come di consueto giorni all’insegna di sport, gastronomia,, cultura e storia. Del calendario del ““ farà ad esempio parte “Birrarci“, ladella birra giunta alla dodicesima edizione che inizierà il prossimo 5alle 20 in via Antonio Negro.