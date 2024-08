Traffico Roma del 22-08-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 22 agosto 2024) Luceverdeben trovati dalla redazioneregolare In questo primo pomeriggio sulla Grande Raccordo Anulare sul tratto Urbano della A24 si viaggia disagi anche sull’intero percorso della tangenziale est e ricordiamo la riapertura di via di Pratica dopo la chiusura avvenuta intorno all’ora di pranzo a causa di un intervento dei vigili del fuoco per rimuovere un albero caduto sulla carreggiata a Casalbertone nel dettaglio su via Ettore Fieramosca divieto di transito per interventi di manutenzione al sottovia ferroviario altezza via Gentile da leonessa chiusura in direzione via di Casal Bertone infine a Centocelle su Piazzale delle Gardenie divieto di transito per il manto stradale danneggiato altezza VR sede verso viale delle primavere tutte le notizie su.luceverde.