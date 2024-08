Tra 16 anni perderemo 54 mln di lavoratori La ricetta di Panetta per salvare welfare e pensioni

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 22 agosto 2024) Tra 16potremo aver perso milioni di persone in età lavorativa. Che, tradotto, significherebbe un durissimo colpo per la nostra economia. L’allarme arriva dalla capo divisione mercato del Lavoro di Bankitalia, Elena Viviano, dal palco del Meeting di Rimini. Vediamo cosa hanno detto lei e il governatore Fabio, che l’ha preceduta. Nel 2040 potrebbero esserci circa 5,4 milioni di persone in meno tra i 15 e i 64: il che significa che la forza lavoro potrebbe calare del 9%, con il rischio che il Pil diminuisca della stessa percentuale. L’allarme arriva dalla capo divisione mercato del Lavoro di Bankitalia, Elena Viviano dal Meeting di Cl di Rimini. Viviano ha spiegato che solo negli ultimi 4, tra il 2019 e il 2023, in questa classe di età le persone sono diminuite di ben 600mila unità.