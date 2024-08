Terremoto Sinner non c’è fine al peggio | zoppo agli Us Open

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 22 agosto 2024) Jannik, purtroppo i guai non vengono mai da soli: caos totale alla vigilia degli Us, il tempo stringe. La giustizia ha già fatto il suo corso ed è evidente, a questo punto, che qualche leggerezza di troppo sia effettivamente stata commessa. In maniera del tutto involontaria, sì, ma questo particolare non ha avuto alcun peso al momento di tirare le somme sul caso di presunto doping più chiacchierato degli ultimi tempi. L’errore c’è stato ed è toccato a Jannik, purtroppo, pagarne le conseguenze. Non c’è pace per Jannik(LaPresse) – Ilveggente.itPoteva andare decisamente, quello è poco ma sicuro, ma il fatto che l’azzurro sia riuscito a dimostrare la sua innocenza e totale estraneità ai fatti lo ha “salvato” da una decisione che, altrimenti, avrebbe rovinato per sempre la sua carriera.